Над Рязанской областью уничтожены 4 БПЛА

Всего в ночь на 14 декабря над регионами РФ сбили 141 беспилотник: 35 — над Брянской областью, 32 — над Крымом, 22 — над Краснодарским краем, 15 — над Тульской, 13 — над Калужской, 7 — над Курской, по 4 — над Рязанской и Ростовской областями, 3 — над Белгородской, 2 — над Ленинградской, по 1 — над Смоленской, Псковской области, Новгородской областями, 1 — над территорией Московского региона.