Еще два БПЛА сбили над Рязанской областью

14 декабря в период с 16:00 до 20:00 над регионами РФ уничтожены 56 украинских беспилотников: 24 — над Белгородской, 17 — над Брянской, 5 — над Тульской, 3 — над Курской, по 2 — над Калужской, Рязанской областями, Московским регионом, 1 — над Воронежской областью. Ранее над Рязанской областью сбили 6 беспилотников: 4 в ночь на 14 декабря и 2 днем. Пострадавших и ущерба нет. В регионе продолжает действовать угроза БПЛА.

Еще два БПЛА сбили над Рязанской областью. Об этом сообщает Минобороны.

