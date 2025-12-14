В Рязанской области почти сутки сохраняется угроза БПЛА
Беспилотная опасность на территории Рязани и области действует уже 22 часа. За это время над регионом сбили 6 БПЛА. По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет. Напомним, опасность БПЛА в Рязанской области была объявлена в 21:39 13 декабря.
В Рязанской области почти сутки сохраняется угроза БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Беспилотная опасность на территории Рязани и области действует уже 22 часа. За это время над регионом сбили 6 БПЛА.
По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет.
Напомним, опасность БПЛА в Рязанской области была объявлена в 21:39 13 декабря.