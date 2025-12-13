В Рязанской области объявлен режим угрозы атаки БПЛА

Жителям рекомендовали не подходить к окнам, не пользоваться лифтами и по возможности оставаться в помещениях. Тем, кто находится на улице, советовали пройти в ближайшее здание. Режим будет действовать до официальной отмены угрозы.