Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязанскую область

Павел Малков подтвердил, что в ночь на 14 декабря в регионе сбили 4 украинских БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — отметил губернатор. Напомним, в регионе сохраняется угроза беспилотной атаки.