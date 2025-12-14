Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязанскую область
Павел Малков подтвердил, что в ночь на 14 декабря в регионе сбили 4 украинских БПЛА. «Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — отметил губернатор. Напомним, в регионе сохраняется угроза беспилотной атаки.
