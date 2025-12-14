РСЧС: опасность беспилотной атаки в Рязанской области сохраняется

Рязанцев снова предупредили о сохранении угрозы БПЛА в регионе. Опасность действует с 21:39 13 декабря. За это время над Рязанской областью сбили 4 беспилотника. О последствиях атаки сообщал Павел Малков.