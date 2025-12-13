В Рязани начали празднование наступающего Нового года

В субботу, 13 декабря на Лыбедском бульваре состоится церемония открытия «Новогодней столицы России» (0+). Ледовый каток на Мюнстерской площади начал принимать первых посетителей, также открылись ярморочные торговые лавки. Вечером на сцене выступит певица BEARWOLF.

В Рязани начали празднование наступающего Нового года. В начале мероприятий «Новогодней столицы» 13 декабря убедилась редакция РЗН. Инфо.

Напомним, на фестивальной карте представлены различные локации: главная площадка — Лыбедский бульвар, Подбелка, Соборный парк, кремль, Рязанская ВДНХ, Лесопарк и Центральный парк культуры и отдыха.

Ранее РЗН. Инфо публиковало фоторепортаж подготовки Лыбедского бульвара к мероприятиям «Рязань — Новогодняя столица 2026».