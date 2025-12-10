Мэрия Рязани опубликовала афишу мероприятий «Новогодней столицы»

13 декабря в Рязани состоится церемония открытия «Новогодней столицы России». После этого основные акции и мастер-классы будут проходить на Лыбедском бульваре. Вплоть до 10 января там будет работать терем и почта Дед Мороза. Возрастное ограничение 0+