Рязанцам представили карту фестивальной площадки «Новогодней столицы»

На карте представлены различные локации: главная площадка — Лыбедский бульвар, Подбелка, Соборный парк, кремль, Рязанская ВДНХ, Лесопарк и Центральный парк культуры и отдыха. С тематическими зонами Лыбедского бульвара можно подробнее ознакомиться по ссылке. Напомним, 13 декабря в Рязани состоится церемония открытия «Новогодней столицы России». Ранее мэрия Рязани опубликовала афишу мероприятий.