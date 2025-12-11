В Рязанской области продлили метеопредупреждение о гололедице
Отмечается, что из-за гололедицы в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Метеопредупреждение будет действовать до 22:00 12 декабря. Ранее предупреждение о гололедице действовало до 11 декабря.
В Рязанской области продлили метеопредупреждение о гололедице. Об этом сообщает региональный ЦГМС.
