В Рязанской области продлили метеопредупреждение о гололедице

Отмечается, что из-за гололедицы в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Метеопредупреждение будет действовать до 22:00 12 декабря. Ранее предупреждение о гололедице действовало до 11 декабря.