Желтый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области

Метеопредупреждение в регионе объявили из-за гололедицы. По данным синоптиков, оно будет действовать до 11 декабря. Ранее стало известно, что 10 декабря в Рязанской области выпадет снег.