РСЧС: в Рязанской области сохраняется угроза БПЛА
Жителей Рязани и области предупредили о сохранении беспилотной опасности. Рязанцев просят не покидать укрытия и не подходить к окнам. Напомним, угрозу атаки БПЛА в регионе объявили в 10:52 11 декабря.
В Рязанской области сохраняется угроза БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Жителей Рязани и области предупредили о сохранении беспилотной опасности. Рязанцев просят не покидать укрытия и не подходить к окнам.
Напомним, угрозу атаки БПЛА в регионе объявили в 10:52 11 декабря.