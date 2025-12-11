РСЧС: в Рязанской области сохраняется угроза БПЛА

Жителей Рязани и области предупредили о сохранении беспилотной опасности. Рязанцев просят не покидать укрытия и не подходить к окнам. Напомним, угрозу атаки БПЛА в регионе объявили в 10:52 11 декабря.