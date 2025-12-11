В Рязанской области снова объявили опасность БПЛА

Оповещение опубликовали в 10:52 11 декабря. Жителей призвали покинуть улицу и не подходить к окнам до сигнала «отбой». Напомним, ночью 11 декабря над Рязанской областью сбили два беспилотника. Пострадавших и повреждений нет.