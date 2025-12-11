Малков отреагировал на атаку беспилотников на Рязанскую область

«Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона. Напомним, ночью 11 декабря над Рязанской областью перехватили два БПЛА.

Губернатор региона Павел Малков отреагировал на атаку беспилотников на Рязанскую область. Пост об этом опубликован в его соцсетях.

