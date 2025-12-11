Над Рязанской областью уничтожили БПЛА
Ночью 11 декабря над территорией региона перехватили два беспилотника самолетного типа. Всего над Россией сбили 287 дронов. Ранее сообщалось, что в Рязанской области ночью объявляли угрозу БПЛА.
Над Рязанской областью уничтожили БПЛА. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.
Ночью 11 декабря над территорией Рязанской области перехватили два беспилотника самолетного типа.
Всего над Россией сбили 287 дронов.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области ночью объявляли угрозу БПЛА.
Позже губернатор Павел Малков отреагировал на атаку.