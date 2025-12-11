Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
Птн, 12
Сбт, 13
-4°
ЦБ USD 77.9 1.09 11/12
ЦБ EUR 91.38 1.95 11/12
Нал. USD 79.50 / 78.00 11/12 09:05
Нал. EUR 92.01 / 92.60 11/12 09:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 655
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 558
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 338
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 064
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Над Рязанской областью уничтожили БПЛА
Ночью 11 декабря над территорией региона перехватили два беспилотника самолетного типа. Всего над Россией сбили 287 дронов. Ранее сообщалось, что в Рязанской области ночью объявляли угрозу БПЛА.

Над Рязанской областью уничтожили БПЛА. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

Ночью 11 декабря над территорией Рязанской области перехватили два беспилотника самолетного типа.

Всего над Россией сбили 287 дронов.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области ночью объявляли угрозу БПЛА.

Позже губернатор Павел Малков отреагировал на атаку.