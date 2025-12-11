Над Рязанской областью уничтожили БПЛА

Ночью 11 декабря над территорией региона перехватили два беспилотника самолетного типа. Всего над Россией сбили 287 дронов. Ранее сообщалось, что в Рязанской области ночью объявляли угрозу БПЛА.