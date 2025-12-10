В Рязани перенесли сроки благоустройства набережной кремля

В Рязани перенесли сроки благоустройства набережной кремля, средства в 2026 году направили на три других проекта. Об этом стало известно на заседании облдумы 10 декабря при рассмотрении бюджета региона на 2026 год. И. о. замминистра ТЭК и ЖКХ Михаил Иванов объяснил, что в 2026 году планировались к реализации два проекта: благоустройство Лыбедского бульвара от улицы Маяковской и ремонт набережной Рязанского кремля. Набережную планировали благоустроить с привлечением федеральных денег, но из-за сокращения бюджетных расходов приняли решение реализовать только один проект — на Лыбедском бульваре.

Региональные деньги, заложенные на 2026 год на софинансирование благоустройства набережной Рязанского кремля, направили на реализацию трех других проектов в Ряжске, Рыбном и поселке Лесной в Шиловском районе. Это те проекты, которые участвовали во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых и исторических поселениях, но не смогли одержать победу. Благоустройство в этих населенных пунктах полностью реализуют в 2026 году.

Напомним, сообщалось, что набережную реки Трубеж от Глебовского моста до памятника Сергею Есенину планировалось привести в порядок. Там должны были восстановить ограду набережной, установить фонтан возле памятника. Также планировались обустроить большую парковку, рассчитанную, в том числе на туристические автобусы.