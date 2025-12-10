Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 589
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 509
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 305
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 029
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
В Рязани перенесли сроки благоустройства набережной кремля
В Рязани перенесли сроки благоустройства набережной кремля, средства в 2026 году направили на три других проекта. Об этом стало известно на заседании облдумы 10 декабря при рассмотрении бюджета региона на 2026 год, передала «Медиарязань».

И. о. замминистра ТЭК и ЖКХ Михаил Иванов объяснил, что в 2026 году планировались к реализации два проекта: благоустройство Лыбедского бульвара от улицы Маяковской и ремонт набережной Рязанского кремля. Набережную планировали благоустроить с привлечением федеральных денег, но из-за сокращения бюджетных расходов приняли решение реализовать только один проект — на Лыбедском бульваре.

Региональные деньги, заложенные на 2026 год на софинансирование благоустройства набережной Рязанского кремля, направили на реализацию трех других проектов в Ряжске, Рыбном и поселке Лесной в Шиловском районе. Это те проекты, которые участвовали во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых и исторических поселениях, но не смогли одержать победу. Благоустройство в этих населенных пунктах полностью реализуют в 2026 году.

Напомним, сообщалось, что набережную реки Трубеж от Глебовского моста до памятника Сергею Есенину планировалось привести в порядок. Там должны были восстановить ограду набережной, установить фонтан возле памятника. Также планировались обустроить большую парковку, рассчитанную, в том числе на туристические автобусы.