В мэрии сообщили, когда начнут благоустройство набережной в Рязанском кремле

Рязанка написала, что нужно привести в порядок территорию около памятника Есенину."В текущем году планируем начать комплексное масштабное преображение набережной вдоль реки Трубеж", — дала ответ администрация города.

В мэрии сообщили, когда начнут благоустройство набережной в Рязанском кремле. Об этом администрация сообщила комментариях к посту губернатора Павла Малкова.

Рязанка написала, что нужно привести в порядок территорию около памятника Есенину.

«В текущем году планируем начать комплексное масштабное преображение набережной вдоль реки Трубеж», — дала ответ мэрия города.