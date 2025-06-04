Малков рассказал о дальнейшем благоустройстве Рязанского Кремля

По его словам, в этом году в рамках развития большого маршрута «Рязань пешеходная» планируется полное обновление набережной реки Трубеж от Глебовского моста до памятника Сергею Есенину. В порядок приведут сквер, сделают новые пешеходные и велодорожки. Восстановят ограду на набережной и фонтан возле памятника. Также появится большая парковка, рассчитанная в том числе на туристические автобусы.

Павел Малков рассказал о дальнейшем благоустройстве Рязанского Кремля. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в этом году в рамках развития большого маршрута «Рязань пешеходная» планируется полное обновление набережной реки Трубеж от Глебовского моста до памятника Сергею Есенину. В порядок приведут сквер, сделают новые пешеходные и велодорожки. Восстановят ограду на набережной и фонтан возле памятника. Также появится большая парковка, рассчитанная в том числе на туристические автобусы.

«У стадиона „Рязань-Арена“ обсудили продолжение маршрута от Лыбедского бульвара до ЦПКиО. Не торопимся, важно учесть инженерные коммуникации и включить в проект восстановление Липецкого моста. На этом участке продолжится тема спорта, создадим площадки для стритбола и других видов спорта», — отметил глава региона.

Он добавил, что на протяжении маршрута организуют пространства для прогулок с детьми, велодорожки, площадки для художников и музыкантов, места для выгула собак и другое.