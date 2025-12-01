Рязанцы возмущены отсутствием освещения в парке Морской славы

«Очень просим включать освещение в парке Морской славы. Нам наконец-то сделали хорошую детскую площадку, даже установили красавицу елку, но, к сожалению, освещения нет ни в будни, ни в выходные. Дети бегают в темноте», — написала рязанка. Напомним, на работы по благоустройству парка Морской славы выделяли 34,3 миллиона рублей. Сообщалось, что для обеспечения безопасности на территории установят освещение и видеонаблюдение. В октябре публиковали кадры новой детской площадки в парке.

