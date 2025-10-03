Рязанцам показали новую детскую площадку в парке Морской Славы

Отмечается, что благоустройство парка Морской Славы завершается. «Самой востребованной частью проекта стала обновленная детская площадка… При благоустройстве удалось сохранить маньчжурский орех, который дает тень и яркий цветовой акцент», — говорится в посте. На детской площадке установили игровой комплекс в виде маяка.