Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 193
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 238
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 992
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 793
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Песков прокомментировал информацию о ядерных испытаниях в России
Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о предполагаемых ядерных испытаниях, Дмитрий Песков отметил, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытаниями ядерного оружия. Также он подчеркнул, что Владимир Путин не давал указаний начать подготовку к ядерным испытаниям. Президент поручил ведомствам разобраться в ситуации, изучить необходимость таких мер и принять взвешенное решение. «Президент не давал указания приступить к подготовке. Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься», — сказал Песков.

В интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что Россия и Китай не осуществляют ядерные испытания. Соответствующую публикацию сделали в Telegram-канале «Вестей».

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о предполагаемых ядерных испытаниях, Песков отметил, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытаниями ядерного оружия.

Также он подчеркнул, что Владимир Путин не давал указаний начать подготовку к ядерным испытаниям. Президент поручил ведомствам разобраться в ситуации, изучить необходимость таких мер и принять взвешенное решение.

«Президент не давал указания приступить к подготовке. Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься», — сказал Песков.

Напомним, после поручения президента США Дональда Трампа Пентагону «немедленно начать» ядерные испытания министр обороны РФ заявил о необходимости начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям в России.

Песков заявлял, что современная ситуация в мире не приближается к угрозе ядерной войны больше, чем это было во времена Карибского кризиса середины XX века

Фото — Павел Бедняков/РИА Новости