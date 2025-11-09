Песков прокомментировал информацию о ядерных испытаниях в России

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о предполагаемых ядерных испытаниях, Дмитрий Песков отметил, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытаниями ядерного оружия. Также он подчеркнул, что Владимир Путин не давал указаний начать подготовку к ядерным испытаниям. Президент поручил ведомствам разобраться в ситуации, изучить необходимость таких мер и принять взвешенное решение. «Президент не давал указания приступить к подготовке. Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься», — сказал Песков.

В интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что Россия и Китай не осуществляют ядерные испытания. Соответствующую публикацию сделали в Telegram-канале «Вестей».

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о предполагаемых ядерных испытаниях, Песков отметил, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытаниями ядерного оружия.

Также он подчеркнул, что Владимир Путин не давал указаний начать подготовку к ядерным испытаниям. Президент поручил ведомствам разобраться в ситуации, изучить необходимость таких мер и принять взвешенное решение.

«Президент не давал указания приступить к подготовке. Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься», — сказал Песков.

Напомним, после поручения президента США Дональда Трампа Пентагону «немедленно начать» ядерные испытания министр обороны РФ заявил о необходимости начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям в России.

Песков заявлял, что современная ситуация в мире не приближается к угрозе ядерной войны больше, чем это было во времена Карибского кризиса середины XX века

Фото — Павел Бедняков/РИА Новости