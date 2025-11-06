В Кремле прокомментировали поручение Путина по ядерным испытаниям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что современная ситуация в мире не приближается к угрозе ядерной войны больше, чем это было во времена Карибского кризиса середины XX века, передаёт ТАСС. Это заявление прозвучало в ответ на недавнее поручение российского лидера Владимира Путина изучить возможность возобновления подготовки к проведению ядерных испытаний и испытательных запусков ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». По мнению Пескова, Россия внимательно следит за действиями США и готова приступить к таким испытаниям лишь тогда, когда подобные шаги будут предприняты другими странами. Пока же Москва намерена соблюдать все международные обязательства и нормы, касающиеся ядерного оружия.

Фото: Roman Naumov/Global Look Press