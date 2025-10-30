Рязань
Трамп поручил Пентагону «немедленно начать» ядерные испытания
Трамп приказал министерству обороны США немедленно начать испытания ядерного оружия «на равной с другими странами основе». Президент США заявил, что у штатов «больше ядерного оружия, чем у любой другой страны». «Такой показатель был достигнут благодаря полной модернизации и обновлению имеющегося оружия во время моего первого срока полномочий. Из-за огромной разрушительной силы я ненавидел этим заниматься, но у меня не было выбора!» — заявил Трамп.

Трамп поручил Пентагону «немедленно начать» ядерные испытания. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Трамп приказал министерству обороны США немедленно начать испытания ядерного оружия «на равной с другими странами основе».

Президент США заявил, что у штатов «больше ядерного оружия, чем у любой другой страны».

" Такой показатель был достигнут благодаря полной модернизации и обновлению имеющегося оружия во время моего первого срока полномочий. Из-за огромной разрушительной силы я ненавидел этим заниматься, но у меня не было выбора!" — заявил Трамп.