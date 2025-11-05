Министр обороны РФ: необходимо начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям

Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что необходимо немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Его цитирует РИА Новости. «Состояние полигона на Новой Земле позволяет в сжатые сроки провести их», — добавил министр обороны РФ.