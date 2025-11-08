В Рязани волонтеры попросили у водителей записи регистратора для поиска пропавшей пенсионерки

Поисковый отряд обратился к автомобилистам, которые проезжали с 12 часов дня 7 ноября 2025 года от Михайловского шоссе до Московского шоссе. «Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам возможность самостоятельного просмотра. Если вы подвозили или видели похожего человека, ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение потерявшегося, и вы хотите передать нам запись, звоните на номер круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 8 (800)700-54-52, 112», — написали в публикации.

В Рязани волонтеры попросили у водителей записи видеорегистратора для поиска пропавшей 76-летней пенсионерки. Публикация появилась в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт» 8 ноября.

Напомним, сообщалось, что женщина нуждается в медпомощи. 7 ноября она ушла из дома в неизвестном направлении.