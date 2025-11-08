В Рязани пропала пенсионерка в фиолетовом плаще

В Рязани пропала 76-летняя пенсионерка Лидия (Зачесова) Аксенова. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».

Отмечается, что пропавшая вышла из дома 7 ноября и не вернулась. Она нуждается в медицинской помощи.

Приводятся приметы: рост пропавшей 165 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

Пенсионерка была одета в фиолетовый плащ, зеленый с сиреневым рисунком кардиган, синий халат, черные сапоги, бордово-коричневый платок.

Любую информацию просят сообщать по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или 112. Также требуется помощь добровольцев.