Ночью в небе России сбили 79 украинских беспилотников

Отмечается, что в ночь с 7 на 8 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 36 БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, 10 — над территорией Брянской области, девять беспилотников перехватили на территории Курской области, восемь в Волгоградской области, по пять в Республике Крым и Белгородской области, три в небе над Саратовской областью, а также по одному в Воронежской, Смоленской и Орловской областях.

Напомним, в Рязанской области с 20:43 действовала беспилотная опасность. Ее отменили в 7:39 часов.