Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области. Об этом сообщили в РСЧС. Уведомление пришло в 20:43 7 ноября. Жителей просят не подходить к окнам и зайти в ближайшее здание. Оставаться в безопасном месте призвали до сигнала «отбой».