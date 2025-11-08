Генпрокуратура проверит информацию о нехватке лекарств в Рязанской области

Поводом для проверка послужила информация в СМИ о нехватке медикаментов в 10 регионах. Отмечается, что действиям органов власти и учреждений здравоохранения Рязанской области будет дана оценка. Напомним, СМИ связали дефицит с недостаточным финансированием и некорректным планированием закупок на уровне регионов, говорится в СМИ.

