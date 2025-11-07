«Известия»: в Рязанской области не хватает лекарств для лечения болезней почек

В Рязанской области не хватает лекарств для лечения болезней почек. Об этом 6 ноября сообщили «Известия».

В 10 регионах пожаловались перебои с препаратами. В этот список кроме Рязанской вошли Ульяновская, Омская, Кировская, Саратовская и Нижегородская области. Также дефицит наблюдается в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Санкт-Петербурге.

Пациенты, которым положены льготы на лекарства, жалуются на отказы в выдаче препаратов, необходимых при болезнях с эндокринной системой, против анемии и регулирующих уровень калия.

Дефицит связывают с недостаточным финансированием и некорректным планированием закупок на уровне регионов, говорится в СМИ.

Ранее в Минздраве сообщили о стабильных поставках и достаточном запасе важных лекарств.