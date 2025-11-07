В Рязани произошло третье массовое ДТП за сутки
Авария произошла в пятницу, 7 ноября, на Московском шоссе. Возле «Премьера» столкнулись 4 автомобиля. Информации о пострадавших нет. Ранее массовые ДТП произошли на улицах Чапаева и Интернациональной.
В Рязани произошло третье массовое ДТП за сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Авария произошла в пятницу, 7 ноября, на Московском шоссе. Возле «Премьера» столкнулись 4 автомобиля.
Информации о пострадавших нет.
Ранее массовые ДТП произошли на улицах Чапаева и Интернациональной.