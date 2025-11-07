В Рязани произошла еще одна массовая авария

Отмечается, что ДТП произошло 7 ноября, примерно в 13:30, на улице Интернациональной. Судя по кадрам, столкнулись три автомобиля. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Официальная информация уточняется.