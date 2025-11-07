Рязань
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 81.29 / 81.40 07/11 18:15
Нал. EUR 94.09 / 95.25 07/11 18:15
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 077
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 962
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 869
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 585
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Telegraph: снятие санкций с России может принести выгоду странам Запада
Снятие санкций с России после урегулирования конфликта на Украине может принести выгоду странам Запада. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

В публикации подчеркивается, что достижение взаимовыгодного мира между Россией и Украиной позволит снять ограничения, что, в свою очередь, откроет возможности для торговли без ущерба для принципов.

В то же время, в октябре Минфин США объявил о введении новых санкций против российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла». Американские власти предоставили месяц на прекращение торговли для стран, которые продолжали сотрудничество с российской нефтью. Причиной введения новых ограничений стало недостаточное продвижение в мирном урегулировании конфликта на Украине. Президент Дональд Трамп также выразил сомнения относительно результатов переговоров.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о своей приверженности дипломатическому решению всех разногласий и подчеркивала отсутствие ожидаемого эффекта от санкций.