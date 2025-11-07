Telegraph: снятие санкций с России может принести выгоду странам Запада

Снятие санкций с России после урегулирования конфликта на Украине может принести выгоду странам Запада. Об этом сообщает британская газета The Telegraph. В публикации подчеркивается, что достижение взаимовыгодного мира между Россией и Украиной позволит снять ограничения, что, в свою очередь, откроет возможности для торговли без ущерба для принципов.

В то же время, в октябре Минфин США объявил о введении новых санкций против российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла». Американские власти предоставили месяц на прекращение торговли для стран, которые продолжали сотрудничество с российской нефтью. Причиной введения новых ограничений стало недостаточное продвижение в мирном урегулировании конфликта на Украине. Президент Дональд Трамп также выразил сомнения относительно результатов переговоров.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о своей приверженности дипломатическому решению всех разногласий и подчеркивала отсутствие ожидаемого эффекта от санкций.