Минфин США объявил о введении санкции против российских компаний Лукойл и Роснефть

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против российских нефтяных гигантов Лукойл и Роснефть. Об этом пишет РИА Новости. Все имущество этих компаний на территории США будет заблокировано, а также под санкции попадают любые юридические лица и структуры, в которых Роснефть и Лукойл владеют 50% и более. По словам представителей Минфина, «конечная цель санкций — не наказать, а добиться позитивных изменений в поведении». Компании получили месяц для завершения своих операций с Роснефтью и Лукойлом, при этом лицензия OFAC истекает 21 ноября. Кроме того, РНПК была включена в список дочерних компаний Роснефти, подпадающих под новые ограничения.

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против российских нефтяных гигантов Лукойл и Роснефть. Об этом пишет РИА Новости.

Все имущество этих компаний на территории США будет заблокировано, а также под санкции попадают любые юридические лица и структуры, в которых Роснефть и Лукойл владеют 50% и более. Граждане США, которые будут помогать в обходе санкций, могут столкнуться с уголовной ответственностью, в то время как другие могут подвергнуться вторичным санкциям.

По словам представителей Минфина, «конечная цель санкций — не наказать, а добиться позитивных изменений в поведении». Компании получили месяц для завершения своих операций с Роснефтью и Лукойлом, при этом лицензия OFAC истекает 21 ноября. Американским инвесторам также предписано выйти из ценных бумаг обеих компаний до этой даты.

Кроме того, РНПК была включена в список дочерних компаний Роснефти, подпадающих под новые ограничения.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости