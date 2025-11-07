Рязань
В Рязани утвердили отставку мэра Виталия Артемова
Соответствующее решение приняли депутаты на внеочередном заседании гордумы 7 ноября. Проектом решения предлагалось прекратить полномочия Артемова досрочно в связи с отставкой ро собственному желанию. За проект проголосовали единогласно за все депутаты. Напомним, 6 ноября Виталий Артемов сообщил, что покинул пост мэра Рязани.

О том, как его временно отстранили от должности и кого пророчат на место мэра Рязани, можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.