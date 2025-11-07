В Рязани утвердили отставку мэра Виталия Артемова
Соответствующее решение приняли депутаты на внеочередном заседании гордумы 7 ноября. Проектом решения предлагалось прекратить полномочия Артемова досрочно в связи с отставкой ро собственному желанию. За проект проголосовали единогласно за все депутаты. Напомним, 6 ноября Виталий Артемов сообщил, что покинул пост мэра Рязани.
