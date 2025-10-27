Временно исполняющим обязанности мэра Рязани утвержден Дмитрий Лощинин

Такое решение приняли на заседании гордумы 27 октября.

Временно исполняющим обязанности мэра Рязани утвержден первый заместитель главы администрации Дмитрий Лощинин. Такое решение приняли на заседании гордумы 27 октября.

Лощинин будет занимать пост врио мэра до окончания проверки в отношении Виталия Артемова.

Ранее мэра Виталия Артемова отстранили от должности главы администрации Рязани до 20 декабря. Решение было принято из-за антикоррупционной проверки в отношении мэра. Также полномочия чиновника в качестве секретаря местного отделения и члена президиума приостановил президиум реготделения партии «Единая Россия».

