Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
Втр, 28
Срд, 29
ЦБ USD 80.97 -0.3 25/10
ЦБ EUR 94.08 -0.31 25/10
Нал. USD 80.11 / 80.35 27/10 14:50
Нал. EUR 94.04 / 95.30 27/10 14:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 847
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 691
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 871
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 377
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Временно исполняющим обязанности мэра Рязани утвержден Дмитрий Лощинин
Лощинин будет занимать пост врио мэра до окончания проверки в отношении Виталия Артемова. Такое решение приняли на заседании гордумы 27 октября.

Временно исполняющим обязанности мэра Рязани утвержден первый заместитель главы администрации Дмитрий Лощинин. Такое решение приняли на заседании гордумы 27 октября.

Лощинин будет занимать пост врио мэра до окончания проверки в отношении Виталия Артемова.

Ранее мэра Виталия Артемова отстранили от должности главы администрации Рязани до 20 декабря. Решение было принято из-за антикоррупционной проверки в отношении мэра. Также полномочия чиновника в качестве секретаря местного отделения и члена президиума приостановил президиум реготделения партии «Единая Россия».

Подробнее об отстранении мэра Рязани, и предполагаемых кандидатурах на его место можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.