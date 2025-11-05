Угрозу атаки БПЛА в Рязанской области отменили
Беспилотная опасность на территории Рязани и области действовала с 1:33 5 ноября. Жителей призывали не выходить на улицу и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 8:17 угрозу БПЛА на территории региона отменили.
Угрозу атаки БПЛА в Рязанской области отменили. Об этом сообщили в РСЧС.
Беспилотная опасность на территории Рязани и области действовала с 1:33 5 ноября. Жителей призывали не выходить на улицу и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».
В 8:17 угрозу БПЛА на территории региона отменили.