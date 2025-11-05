На территории Рязанской области объявили угрозу беспилотной опасности
Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Рязанской области. Об этом сообщили в РСЧС. Опасность действует с 01:33 5 ноября. Жителей просят не подходить к окнам и зайти в ближайшее здание. Оставаться в безопасном месте призвали до сигнала «отбой». В 04:50 сообщили о сохранении угрозы беспилотной опасности.
В 8:17 угрозу БПЛА на территории региона отменили.