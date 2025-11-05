На украшение Рязани к Новому году выделили еще 17,5 миллиона рублей

На украшение Рязани к Новому году выделили еще 17,5 миллиона рублей, всего потратят 27 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно тендеру на работы по оформлению города стоимостью 10 миллионов, в Рязани установят 26 световых консолей (обычно их крепят на фонарные столбы вдоль дорог), шесть световых перетяжек двух типов, световые декоративные элементы на заборах и парапетах мостов в количестве 66 штук.

На Лыбедском бульваре оформят фонтан, установят шесть световых арок «Комета», елку, высотой не более 16 метров. На площади Ленина появятся две объемно-декоративные конструкции.

На мосту в Нижнем городском саду установят семь световых арок, фотозону «Часы». В парках появятся световые консоли — 91 штука. Также закупят 20 комплектов гирлянд для деревьев, макушку для ели в красно-белом цвете.

Срок выполнения работ — по 5 февраля 2026 года.

Согласно второму тендеру, в Рязани отремонтируют световые арки на улице Почтовой, на улицах города установят девять искусственных елей, к ним закупят 400 пластиковых шаров трех типов, ограждения для двух из них.

Кроме того, приобретут 185 виниловых пленок с изображением, световые конструкции, инсталляции с оленями.

Стоимость работ — 7,5 миллиона рублей. Их выполнят в два этапа, по 13 февраля 2026 года.

Заказчики работ — МБУ «Управление по делам территории города Рязани» и управление энергетики и ЖКХ администрации.

Напомним, 1 ноября стало известно, что на украшение Рязани к Новому году выделили 9,2 миллиона рублей.

Фото — сайт госзакупок