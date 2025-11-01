Рязань
На украшение Рязани к Новому году выделили 9,2 миллиона рублей
Правительство Рязанской области объявило тендер на покупку новогоднего светового оформления города. Общая сумма выделенных средств составит девять миллионов 258 тысяч 991 рубль, следует из тендера на сайте госзакупок.

Согласно документации, для города приобретут следующие виды гирлянд и световых конструкций:

  • объемную световую конструкцию «Зимний фонтан»;
  • световую гирлянду «Бахрома» длиной 191 метр;
  • две гирлянды «Занавес»;
  • 46 комплектов световых гирлянд;
  • световые конструкции «Елочный шар» двух типов — всего 15 штук;
  • конструкции «Семья оленей» и «Конь;
  • 26 гирлянд «Сеть»;
  • 200 световых шаров «Сфера»;
  • 100 метров гирлянды «Ретро».

Поставщик должен самостоятельно доставить украшения по адресам: улица Ленина, дом № 30, проезд Яблочкова, дом № 11, улица Коняева, дом № 52, а также в Заборьевское сельское поселение, дом № 45.

Сроки поставки: с даты заключения контракта — до 15 декабря 2025 года. Товар должен быть выпущен в 2025 году, соответствовать стандартам качества и безопасности, иметь необходимые маркировки и сертификаты.

Контракт предусматривает выполнение всех требований по упаковке, доставке, монтажу и вводу световых конструкций в эксплуатацию. Поставщик обязан обеспечить санитарные и экологические нормы, а также охрану труда на всех этапах работ.

Заказчик — Государственное казенное учреждение Рязанской области «Управление делами Правительства Рязанской области».

Фото — сайт госзакупок, эскизы поставляемых товаров