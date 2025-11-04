Синоптики выяснили, когда выпадет снег в Рязанской области

В Рязани с 13 ноября начнется постепенное накопление снежного покрова. К выходным 15-16 ноября на землю выпадет первый снег толщиной 3-5 сантиметров. В ночное время температура опустится до мороза, а дневные показатели могут держаться около нуля градусов.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в середине ноября на территории Рязанской области ожидается наступление метеорологической зимы. Пост он разместил у себя в соцсетях.

Ранее ученые РГУ имени Есенина сообщили, что снегопады в Рязанской области в ноябрьские праздники не ожидаются.