Стало известно, придут ли снегопады в Рязанскую область в ноябрьские праздники

По предварительным данным, зона снегопадов в ночь на 4 ноября «сделает рывок» в сторону Центральной России, но дойдет лишь до Кирова и вытянется на юг по Предуралью. Рязанская область в это время окажется под влиянием теплых воздушных масс. Временами температура воздуха днем может превышать +10 градусов. «Тем самым, попытка холодных воздушных масс захватить Центр России в первых числах ноября окажется в целом неудачной — она будет предпринята, но получит ограниченное развитие», — заключили в лаборатории геохимии ландшафтов РГУ.

Снегопады в Рязанской области в ноябрьские праздники не ожидаются. Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

Ранее синоптики сообщали, что в ЦФО в ноябрьские праздники может выпасть снег.