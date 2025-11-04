Рязанцам рассказали о погоде 5 ноября

В среду, 5 ноября будет облачно, днем с прояснениями. Ночью спрогнозировали небольшой, местами умеренный дождь. Днем преимущественно без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 1…6°С, днем прогреется до 5…10°С.

Рязанцам рассказали о погоде 5 ноября. Прогноз разместили на сайте регионального МЧС.

В среду, 5 ноября будет облачно, днем с прояснениями. Ночью спрогнозировали небольшой, местами умеренный дождь. Днем преимущественно без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до 1…6°С, днем прогреется до 5…10°С.

Напомним, ранее рязанцам рассказали, когда в регионе ожидается резкое похолодание и первый снегопад.