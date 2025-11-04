Рязанцам рассказали, когда они смогут увидеть «бобровую» или «охотничью» луну

Отмечается, что 5 ноября в 16:19 произойдет полнолуние, которое станет самым крупным и ярким суперлунием года. В этот день спутник Земли будет находиться на минимальном расстоянии от планеты — всего 356 тысяч 832 километров, что сделает ее на 7,9 % больше и на 16 % ярче обычного. Название «Охотничья Луна» связано с древними традициями — после Урожайной Луны крестьяне завершали сбор урожая, а охотники использовали лунный свет для охоты перед зимой. В XVII веке это полнолуние получило такое название из-за активности бобров в осенний период и сельскохозяйственных работ.

