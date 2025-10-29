Над Рязанью взойдет «Бобровая луна»

«Бобровое» полнолуние россияне смогут наблюдать в ночь с 5 на 6 ноября. Отмечается, что в это время спутник Земли подойдёт максимально близко и будет выглядеть заметно ярче и крупнее обычного. Бобровая луна — редкое явление, получившее название из-за того, что в этот период бобры начинают обустраиваться на зиму в своих домах у реки и ручьев.

