Путин заявил, что Россия стремится к дружбе со всеми народами в мире

Соответствующее заявление президент сделал во время выступления на церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства нации. «Несмотря на все сложности, проблемы и трагедии сегодняшнего дня, а их, к сожалению, достаточно, от нас, из России, будут исходить именно такие импульсы, которые объединяют страны вокруг общих ценностей, потому что мы стремимся к дружбе, сотрудничеству со всеми, не только с соседними, но и со всеми народами на земле», — сказал Владимир Путин. Также президент отметил, что Россия сегодня, как в 1612 году, защищает свой суверенитет. А граждане умеют смыкать ряды перед лицом угроз, их единство неоспоримо, отметил Путин.

