4 ноября в России отмечается День народного единства
4 ноября в России отмечается День народного единства. С праздником рязанцев поздравил губернатор региона Павел Малков.

Глава Рязанской области пожелал рязанцам здоровья, мира и согласия, благополучия и успехов во всех добрых делах. Он отметил, что в истории России не раз сплоченность народа помогала сохранить страну, отстоять ее независимость и будущее.

«Сегодня мы продолжаем эти традиции — защищаем и развиваем родную землю. Рязанская область уверенно двигается вперед благодаря трудолюбивым, талантливым и преданным своему делу людям. Наши военнослужащие с честью продолжают дело предков, защищают Отечество и мирных жителей», — отметил Малков.

Отметим, День народного единства отмечает важный исторический период начала XVII века, когда Россия оказалась в состоянии глубокого политического и социального кризиса. После смерти последнего царя из династии Рюриковичей — Федора Иоанновича — в 1598 году, страна вошла в временное состояние смуты. Внутренние конфликты, междоусобицы, появление самозванцев и вмешательство иностранных держав привели к дестабилизации ситуации. В это время Москва оказалась под контролем польских войск, что создало угрозу утраты независимости.

В 1611 году в Нижнем Новгороде была создана инициатива по формированию народного ополчения. Руководство взяли на себя земской старейшина Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Ополчение собиралось как объединение различных групп населения с целью освобождения Москвы и защиты страны от иностранных захватчиков. В результате совместных действий в 1612 году ополченцы освободили Москву от польских захватчиков, завершив так называемый «период народного сопротивления».

Впервые дата отмечалась 4 ноября 2005 года по инициативе Межрелигиозного совета.