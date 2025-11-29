Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2026 году на 20,7%

Согласно закону, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года устанавливается в сумме 27 093 рубля в месяц. Отметим, что сейчас он составляет 22 440 рублей. Напомним, закон приняла Госдума и одобрил Совфед. Реализация его положений, как сообщалось ранее, поспособствует повышению зарплаты около 4,6 миллиона работников.