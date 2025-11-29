Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 29
Вск, 30
Пнд, 01
ЦБ USD 78.23 -0.02 29/11
ЦБ EUR 90.82 0.03 29/11
Нал. USD 79.50 / 79.60 29/11 08:03
Нал. EUR 91.70 / 93.00 29/11 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
Вчера 18:12
207
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
Вчера 16:01
355
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 2025 13:00
951
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
729
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2026 году на 20,7%
Согласно закону, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года устанавливается в сумме 27 093 рубля в месяц. Отметим, что сейчас он составляет 22 440 рублей. Напомним, закон приняла Госдума и одобрил Совфед. Реализация его положений, как сообщалось ранее, поспособствует повышению зарплаты около 4,6 миллиона работников.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2026 году. Соответствующий документ опубликован 28 ноября.

Согласно закону, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года устанавливается в сумме 27 093 рубля в месяц.

Отметим, что сейчас он составляет 22 440 рублей.

Напомним, закон приняла Госдума и одобрил Совфед. Реализация его положений, как сообщалось ранее, поспособствует повышению зарплаты около 4,6 миллиона работников.