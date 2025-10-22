Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла законопроект в первом чтении. Согласно документу, МРОТ с 1 января 2026 года составит 27 093 рублей. Уточняется, что проект внесен правительством России в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений, как указано в публикации, поспособствует повышению зарплаты около 4,6 миллиона работников.

Ранее стало известно, что в России с 2026 года вырастет МРОТ на 20%.