Госдума приняла в третьем чтении проект о повышении МРОТ на 20%

Согласно законопроекту, с 1 января 2026 года МРОТ составит 27 093 рублей. Соответствующее решение Госдума приняла на пленарном заседании. Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что в России с 2026 года вырастет МРОТ на 20%. Госдума принимала законопроект в первом чтении. Реализация его положений, как сообщалось ранее, поспособствует повышению зарплаты около 4,6 миллиона работников.